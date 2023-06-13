Россия увеличила денежные переводы в Азербайджан

Опубликовано: 14:53, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку сообщили о высоком росте денежных переводов физических лиц в Азербайджан из России. Сумма переводов за три месяца этого года составила свыше 300 млн евро.

С января по март Россия увеличила денежные переводы физических лиц в Азербайджан, сообщает пресс-служба Центробанка АР.

По итогам первых трех месяцев переводы из России в Азербайджан выросли в 3,1 раза - с $212,9 млн (показатель 2022 года) до $312,6 млн в этом году.

Также возросла доля России в денежных переводах в Азербайджан. Только за первый квартал этого года показател достиг около 70% - почти на 30% больше прошлогодних показателей.

В 2022 году Россия увеличила перевод физических лиц в Азербайджан. По сравнению с показателями 2021 года, сумма выросла на $2,9 млрд.