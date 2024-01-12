Россия потратит миллиард рублей на горнолыжные курорты

Крупные российские горнолыжные курорты поддержит правительство страны. На развитие их инфраструктуры власти планируют потратить миллиард рублей.
"Средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов. Речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных на не менее чем 500 тыс. посетителей в год. Этого показателя необходимо достичь через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию"
- правительство РФ
Выделенные деньги можно будет вложить в обновление канатных маршрутов, покупку необходимой техники и оборудование горнолыжных дорог.
Таким образов власти хотят популяризировать активный отдых и повысить привлекательность зимних путешествий.
Отмечается, что в прошлом году на развитие туристической инфраструктуры власти выделили 55 млрд рублей, которые пошли на возведение отелей и кемпингов.