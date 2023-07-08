Россия поблагодарила Азербайджан за помощь в мировом спорте

Опубликовано: 14:50, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мир уже устал от предпринимаемых западными странами попыток отменить российский спорт, полагают в МИД России. Там добавили, что по-прежнему открыты для сотрудничества в спортивной сфере.

Россия приветствует тот факт, что Движение неприсоединения приняло спецдекларацию об участии россиян в Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ.

"Отрадно, что на фоне инициированной антироссийской коалицией западных стран санкционной истерии вокруг российского спорта и вопроса о допуске отечественных атлетов на международные соревнования, все отчетливее утверждается здравый и адекватный взгляд на происходящее в мировом спорте, причем со стороны более представительных организаций и объединений, продвигающих, в отличие от той же ПАСЕ, объединительную, а не конфронтационную повестку"

– Мария Захарова

Комментируя принятие документа, дипломат акцентировала внимание на том, что входящие в организацию страны ожидают, что соревнования, которые пройдут в столице Франции в следующем году, будут политически нейтральными.

"В декларации также подчеркивается, что спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать нейтралитет, как это предусмотрено Олимпийской хартией, и что участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже станет "символом единства человечества во всем его многообразии"

– представитель ведомства

Она также указала на то, что мир в большинстве своем уже устал от предпринимаемых западными странами попыток отменить российский спорт.

"Утверждается осознание того, что отсутствие российских спортсменов губительно сказывается и на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и, в конце концов, их репрезентативности"

– дипломат