Россия нашла замену какао-бобам в Турции

Россия начала покупать дефицитные какао-бобы, импорт которых из стран Западной Африки сократился из-за засухи, у Турции – только за прошлый год объем их импорта составил почти $1,8 млн, сообщила турецкая статслужба.

Россия нашла альтернативу поставкам в страну какао-бобов для производства любимого лакомства россиян – шоколада: дефицитное сырье стала поставлять Турция, и по итогам прошлого года Россия закупила его у Турции более 600 т почти на $1,8 млн.

Это первая покупка сырья для производства какао и шоколада у этой страны, большей частью какао-бобы в Россию поставляли Эстония, Кот-д'Ивуар и Эквадор, однако ситуация усложнилась из-за засухи в странах Западной Африки, передает РИА Новости.

Известно, что Эстония в минувшем году экспортировала в РФ 7 тыс т бобов на $24 млн, Кот-д'Ивуар в 2022 году – 5,1 тыс т на $11 млн, а Эквадор за тот же период – 1,1 тыс т на $2,7 млн.

В феврале биржевая стоимость тонны какао-бобов установила новый мировой рекорд - более $6 тыс за тонну. Их дефицит, который провоцируют засуха и кризис в Красном море, может продлиться еще полтора - три года.