Россия и Иран завершили совместное патрулирование на Каспии

Военные моряки РФ и ИРИ выполнили в рамках совместного патрулирования на Каспии все поставленные перед ними задачи. В частности, стороны решали задачи по борьбе с пиратами.

Россия и Иран завершили в Каспийском море совместное военно-морское патрулирование. Об этом 1 августа информирует Каспийская флотилия.

"В рамках патрулирования Каспийскую флотилию Военно-морского флота России представляли малые артиллерийские корабли проекта 21630 "Волгодонск" и "Астрахань". Со стороны Военно-морских сил Ирана были задействованы патрульный корабль "Шахид Назири", ракетный катер "Джушан" и эсминец "Дейламан"

– пресс-служба

Во время патрулирования решались задачи, связанные с охраной основных морских коммуникаций, контролем судоходства и борьбой с пиратством.

Напомним, ранее сообщалось, что представители РФ и Ирана в течение последних 2,5 лет занимаются подготовкой документа о стратегическом партнерстве. В МИД РФ отметили, что уже в скором времени может состояться подписание документа.