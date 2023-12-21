Россия и Иран создают совместные инвестиционные комитеты

Иранское руководство анонсировало создание совместных с РФ инвестиционных комитетов. Их финансирование будет осуществляться в равной степени.

Россия и Иран собираются сформировать совместные инвестиционные комитеты для осуществления проектов в различных областях. Об этом рассказали в Фонде национального благосостояния ИРИ.

Член исполнительного совета фонда акцентировал внимание на том, что стороны будут в равной степени финансировать данные комитеты.

"Решено... сформировать совместные инвестиционные комитеты между двумя фондами национального благосостояния Ирана и России и рассматривать представленные проекты... 50% будет инвестировать Иран и 50% - российская сторона"

– Хосейн Айвазлу

Он напомнил, что они уже долгое время контактируют по данному вопросу. В частности, на встречах делегаций двух стран были утверждены "модели сотрудничества и механизмы взаимодействия".

Помимо этого, представитель иранского фонда указал на то, что приоритет в работе комитетов будет отдаваться проектам в следующих областях – газовой, нефтехимической и фармацевтической.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года ИРИ и Россия могут заключить соглашение о торговле в нацвалютах.