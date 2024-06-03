Росатом подтвердил запуск АЭС "Аккую" в следующем году

В "Росатоме" рассказали, что физический запуск первого энергетического блока АЭС "Аккую" планируется провести в 2025 году.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что физический запуск первого энергоблока масштабного российско-турецкого проекта АЭС "Аккую" состоится в следующем году. Такую информацию он озвучил в рамках ПМЭВ в процессе общения с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о процессе строительства АЭС. По его информации, 90% первого энергетического блока закончены.

Кроме этого, глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявлял, что запуск объекта будет произведен в течение года.

Также он рассказал, что республика намерена возвести еще две АЭС и уже ведет переговоры об этом с Россией, Китаем и Южной Кореей.