Роман Вильфанд: потепление климата создает проблемы Кавказу

Климат на Кавказе постепенно становится теплее, и из-за этого погода в регионе летом оказывается все более непредсказуемой, а опасность проливных дождей и ураганов возрастает. На эту тему "Вестник Кавказа" пообщался с главным российским метеорологом Романом Вильфандом.

Постепенное потепление климата приводит к увеличению числа и вероятности опасных погодных явлений на Кавказе. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, говоря о перспективах аномально жаркого лета в регионе.

"В связи с потеплением климата существенно увеличивается количество опасных явлений. Они связаны как с периодами очень длительной жаркой погоды, так и с периодами очень интенсивных осадков. На Кавказе, я думаю, многие помнят события и лета 2022 года, и прошлого лета – и даже события третьей декады ноября. Да, количество опасных явлений растет, и именно на Кавказе за счет аэрографии эта ситуация становится более опасной", - сообщил он.

"Кроме того, заметно повышается температура Черного моря, а это приводит к существенному увеличению повторяемости событий, которые были в Крымске в 2012 году. Поэтому количество опасных явлений увеличивается климатически. Это не значит, что в этом году их будет особо много, но в целом такая тенденция существует", - отметил Роман Вильфанд, добавив, что метеорологи пока не могут дать даже приблизительный прогноз на лето на Кавказе.

"Заблаговременность опасных явлений, которые бывают летом, в лучшем случае – двое-трое суток. Зимой заблаговременность прогноза об опасных явлениях больше, поскольку зимой нет быстрых перемещений нагретого воздуха по вертикали, приводящих к быстрому облакообразованию, грозовой деятельности и шквалистым усилениям ветра; зимой перемещение воздушных масс вдоль поверхности земли с юга на север, с севера на юг и с запада на восток хорошо описывается в математических моделях общей циркуляции, и за 5-6 дней совершенно четко формулируется прогноз. Летом не так", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

"Прогнозировать погоду на Кавказе особенно сложно. Там воздушные массы перемещаются с севера быстро, и возникает ситуация, когда они упираются в Большой Кавказский хребет – происходит конвекция по склонам гор. А еще есть естественная конвекция, неустойчивость, и такие явления очень тяжело прогнозировать. Но если вернуться к климату, то в связи с потеплением, особенно в южных регионах европейской территории, происходят такие процессы, как "взрывная конвекция", это очень быстрое перемещение воздуха по вертикали, являющееся главной причиной возникновения опасных явлений, сильнейших осадков и шквалистого усиления ветра. Для Кавказа это характерно", - заключил Роман Вильфанд.