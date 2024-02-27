Вестник Кавказа

РФ не получала от Армении запроса на вывод пограничников из Звартноца

РФ не получала от Армении запроса на вывод пограничников из Звартноца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван пока не просил Москву забрать своих пограничников из "Звартноца", сообщили в Кремле. Ранее спикер армянского парламента сообщил, что россиянам следует покинуть столичную воздушную гавань.

Армения еще не приняла решение о выводе пограничников России из аэропорта "Звартноц". Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь главы российского государства.  

"Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил"

– Дмитрий Песков

Ранее спикер парламента республики сообщил заявил, что пограничникам РФ нужно покинуть столичный аэропорт. По его словам, Ереван сможет сам обеспечить защиту своих границ.

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