РФ не получала от Армении запроса на вывод пограничников из Звартноца

Ереван пока не просил Москву забрать своих пограничников из "Звартноца", сообщили в Кремле. Ранее спикер армянского парламента сообщил, что россиянам следует покинуть столичную воздушную гавань.

Армения еще не приняла решение о выводе пограничников России из аэропорта "Звартноц". Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь главы российского государства.

"Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" – Дмитрий Песков

Ранее спикер парламента республики сообщил заявил, что пограничникам РФ нужно покинуть столичный аэропорт. По его словам, Ереван сможет сам обеспечить защиту своих границ.