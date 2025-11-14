РФ нарастила поставки удобрений в ЕС

Страны Евросоюза закупили в этом году на 5% больше удобрений у России, несмотря на введенные Брюсселем пошлины.

Россия нарастила поставки удобрений в страны Евросоюза на 5% за девять месяцев этого года. Экспорт удобрений принес Москве более 1,3 млрд евро, передает Евростат.

Экспортные поставки стали рекордными с 2022 года. Парадокс ситуации заключается в том, что страны ЕС ввели в июле пошлины, однако они не повлияли на цифры экспорта.

Еще более интересным является то, что наиболее активно российские удобрения закупала Польша (37% от общего объема поставок), которая находится в авангарде антироссийского курса ЕС. Страна также была лидером по закупкам и в прошлом году.

Около 10% поставок пришлось на Германию. Также значительная доля экспорта у Румынии, Испании и Франции.