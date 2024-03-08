Резолюция о статусе кандидата в ЕС для Армении рассматривается в Европарламенте

Европарламент сегодня будет рассматривать резолюцию, посвященную в том числе развитию отношений ЕС и Армении. В ней упоминаются статус кандидата в члены ЕС для Армении и возможная либерализация визового режима.

Голосование о резолюции по евроинтеграции Армении пройдет в ближайшие часы в Европарламенте. Текст документа опубликован на сайте ЕП.

В резолюции в том числе говорится о высокой оценке поддержки, которую Ереван оказывает странам-кандидатам в члены ЕС. Ее авторы считают, что если Армения продолжит идти по пути последовательных реформ, развивая демократию и принцип верховенства закона, то это может лечь в "основу трансформационной фазы" в отношениях Евросоюза и Армении.

Кроме того, резолюця призывает сам ЕС и страны, входящие в его состав, признать прогресс, которого Армении удалось достичь в последние годы при реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, и далее запустить диалог о либерализации визового режима с Арменией.

Напомним, в последнее время власти Армении активно говорят о европейских устремлениях Армении. Глава МИД заявил, что в Армении, в числе прочих возможностей, рассматривается и идея вступления в ЕС. Арарат Мирзоян уточнил, что Ереван хочет диверсифицировать круг своих партнеров и союзников.