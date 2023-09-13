Рецидивист устроил перестрелку в Батуми

Опубликовано: 14:59, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стрельба и крики перепугали жителей Батуми. Впоследствии выяснилось, что в городе был задержан вооруженный грабитель.

Житель Батуми с криминальным прошлым решил взяться за старое и ограбить магазин. Угрожая пистолетом, он потребовал у продавца передать ему выручку, а затем попытался скрыться.

В погоню за нарушителем пустились полицейские. Тогда грабитель открыл по ним огонь. Несмотря на яростное сопротивление служителям закона, преступник был пойман и водворен в камеру. Пострадавших нет.

По факту продолжается расследование, задержанному грозит до семи лет тюрьмы.