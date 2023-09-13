Рецидивист устроил перестрелку в Батуми

Стрельба и крики перепугали жителей Батуми. Впоследствии выяснилось, что в городе был задержан вооруженный грабитель.
Житель Батуми с криминальным прошлым решил взяться за старое и ограбить магазин. Угрожая пистолетом, он потребовал у продавца передать ему выручку, а затем попытался скрыться.
В погоню за нарушителем пустились полицейские. Тогда грабитель открыл по ним огонь. Несмотря на яростное сопротивление служителям закона, преступник был пойман и водворен в камеру. Пострадавших нет.
По факту продолжается расследование, задержанному грозит до семи лет тюрьмы.