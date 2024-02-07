Вестник Кавказа
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Рецидивист поджег школьную маршрутку на Ставрополье

Рецидивист поджег школьную маршрутку на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Маршрутка для перевозки школьников сгорела по вине жителя Ставрополья. Установлено, что в момент поджога авто он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный житель Ставропольского края сжег микроавтобус для перевозки школьников. Полицией установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Мужчина разбил камнем пассажирское стекло микроавтобуса, использовал в качестве материала для розжига находившуюся в салоне документацию и, дождавшись, когда пламя разгорится, покинул авто, захлопнув за собой дверь»

– пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Вскоре он был задержан полицейскими. Во время допроса он признался, что не помнит, зачем поджег авто. По факту возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила почти два миллиона рублей.

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