Ставропольские пожарные потушили пожар на горе Джуца

Минувшей ночью ставропольские огнеборцы тушили пожар, вспыхнувший на горе Джуца в Предгорном округе края – огонь охватил значительную территорию, была опасность его распространения на жилые здания – пожарным потребовалось шесть часов для его ликвидации.

Накануне вечером в районе 18:30 в Предгорном районе Ставропольского края вспыхнул пожар – горела сухая растительность на западном склоне горы Джуца, потушить его удалось лишь ночью, сообщило сегодня краевое управление МЧС.

"Пожар ликвидирован. Правильно принятые оперативные решения позволили сотрудникам МЧС Ставрополья и краевым спасателям ликвидировать пожар раньше предполагаемого времени (в ведомстве рассчитывали, что работы продлятся всю ночь)"

- МЧС Ставрополья

Пожар был масштабным - полоса пламени растянулась на 3 км, и лишь к полуночи пожарные локализовали возгорание, сократив фронт пожара до 2 км. Около часа ночи огонь удалось потушить окончательно, передает "Интерфакс".

Существовала реальная угроза распространения огня на близлежащие населенные пункты, однако пожарные, а тушением огня занимались почти 20 человек, смогли не допустить этого, отметили в пресс-службе МЧС.