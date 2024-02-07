Ставропольские пожарные потушили пожар на горе Джуца

Накануне вечером в районе 18:30 в Предгорном районе Ставропольского края вспыхнул пожар – горела сухая растительность на западном склоне горы Джуца, потушить его удалось лишь ночью, сообщило сегодня краевое управление МЧС.
"Пожар ликвидирован. Правильно принятые оперативные решения позволили сотрудникам МЧС Ставрополья и краевым спасателям ликвидировать пожар раньше предполагаемого времени (в ведомстве рассчитывали, что работы продлятся всю ночь)"
- МЧС Ставрополья
Пожар был масштабным - полоса пламени растянулась на 3 км, и лишь к полуночи пожарные локализовали возгорание, сократив фронт пожара до 2 км. Около часа ночи огонь удалось потушить окончательно, передает "Интерфакс".
Существовала реальная угроза распространения огня на близлежащие населенные пункты, однако пожарные, а тушением огня занимались почти 20 человек, смогли не допустить этого, отметили в пресс-службе МЧС.