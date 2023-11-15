Размер приемлемой пенсии озвучили жители России

Россияне хотели бы получать пенсию в размере почти $1тыс по текущему курсу, гласят результаты исследования. Самыми требовательными в этом вопросе оказались жители крупных городов.

Граждане России назвали приемлемой для себя пенсию в размере 110 тыс рублей. Об этом гласят данные исследования, проведенного "Страховым Домом ВСК".

По словам 35% опрошенных, в будущем текущий уровень пенсии сможет покрыть лишь четверть расходов.

Пенсию в размере 100 до 200 тыс рублей хотели бы иметь 25% россиян. Это на целых 13% больше, чем в начале нынешнего года. При этом о пенсии в 50-100 тыс рублей мечтает треть респондентов.

Самые требовательными в данном вопросе оказались люди с высоким доходом. Чаще всего это граждане, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.