Раиси проведет переговоры с Асадом

Опубликовано: 17:28, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси впервые за 13 лет 2 мая отправится с двухдневным официальным визитом в Сирию, где проведет переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в среду, 3 мая, прибудет в Дамаск с официальным визитом - это будет первый визит иранского президента в Сирию с 2010 года.

Ожидается, что в ходе визита он проведет переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийскую газету Al-Watan.

Визит Раиси будет двухдневным, в его рамках пройдут официальные переговоры президентов по укреплению стратегического сотрудничества между Ираном и Сирией, упор в переговорах будет сделан на экономической сфере.

Ожидается, что по итогам переговоров лидеров двух стран будет подписано множество соглашений и меморандумов о взаимопонимании в сфере экономики.