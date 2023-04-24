Опубликовано: 11:48, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Эбрахим Раиси совершит визит в ряд африканских государств в этом году. Сроки согласовываются, однако турне состоится до 22 сентября текущего года.

Иранский лидер Эбрахим Раиси запланировал в этом году побывать в нескольких странах Африканского континента, сообщил руководитель департамента стран Африки МИД Исламской Республики Валиулла Мохаммади Насрабади.

По словам дипломата, турне главы государства по Африке состоится до 22 сентября, при этом точные сроки визита Раиси еще прорабатываются. Также он анонсировал проведение заседаний двусторонних комиссий с Кенией, Сенегалом, Южной Африкой, Танзанией, Бурунди и Кот-д'Ивуаром.

Глава департамента также дал оценку товарообороту Ирана со странами Африки. Как заявил Насрабади, объем торговли увеличится до $2 млрд. Кроме того, он назвал Нигерию крупным торговым партнером Ирана в Африке, выделив увеличение товарооборота с $18 до $130 млн за последние годы.

Помимо этого политик добавил, что Иран в 2022 году основал центры развития торговли в нескольких странах Черного континента.