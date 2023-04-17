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Раиси ждет короля Саудии в Иране

Эбрахим Раиси, президент Ирана
© Фото: сайт президента Ирана
Эбрахим Раиси пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран в письменном виде. Как заявили в Эр-Рияде, саудовский монарх получил приглашение от иранского лидера.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси предложил королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду нанести визит в Тегеран, сообщил представитель МИД ИРИ Насер Канани.

Он отметил, что иранскому лидеру было направлено письменное приглашение от руководителя Саудовского Королевства, в котором король предложил Раиси приехать в Эр-Рияд.

В свою очередь Раиси тоже отправил Аль Сауду письмо с приглашением совершить поездку в Тегеран.

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