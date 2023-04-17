Опубликовано: 13:51, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Ирана

Эбрахим Раиси пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран в письменном виде. Как заявили в Эр-Рияде, саудовский монарх получил приглашение от иранского лидера.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси предложил королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду нанести визит в Тегеран, сообщил представитель МИД ИРИ Насер Канани.

Он отметил, что иранскому лидеру было направлено письменное приглашение от руководителя Саудовского Королевства, в котором король предложил Раиси приехать в Эр-Рияд.

В свою очередь Раиси тоже отправил Аль Сауду письмо с приглашением совершить поездку в Тегеран.