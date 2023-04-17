Встреча глав МИД Ирана и КСА состоится скоро

Опубликовано: 11:58, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии проведут переговоры в ближайшее время. Встреча глав МИД стоит на повестке дня как в Тегеране, так и в Эр-Рияде.

Глава департамента Персидского залива МИД Ирана Алиреза Энайати сообщил, что встреча руководителей дипломатических ведомства Исламской Республики и Королевства Саудовская Аравия состоится в ближайшее время.

По словам дипломата, переговоры Хосейна Амира Абдоллахиана и Фейсала бен Фархан Аль Сауда стоит на повестке дня в Тегеране и в Эр-Рияде. Он напомнил, что в начале апреля в Иран и Саудию приезжали делегации технических специалистов, подготавливающих открытие зданий дипмиссий.

Энайати отметил, что посольства Ирана и Саудовской Аравии должны открыться до 9 мая, а до этого министры обеих стран должны провести встречу. При этом, как выразился политик, послы еще не определены.