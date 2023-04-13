Опубликовано: 13:15, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

СМИ сообщили об открытии ворот здания посольства Ирана в Саудовской Аравии. Событие произошло в рамках соглашения о восстановлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Иранское посольство в Королевстве Саудовская Аравия распахнуло свои ворота впервые за семь лет после разрыва дипотношений, сообщают саудовский СМИ.

Отмечается, что открытие ворот здания дипмиссии в Королевстве состоялось в рамках подписанного между Тегераном и Эр-Риядом документа о восстановлении отношений при китайском посредничестве.

Как подчеркивают СМИ, открытие ворот иранского здания в Эр-Рияде произошло после того, как иранский МИД объявил о том, что в столицу КСА прибыла делегация из Тегерана.

Ранее в иранском дипломатическом ведомстве сообщали, что открытие посольства Исламской Республики в Саудовской Аравии запланировано на май текущего года.