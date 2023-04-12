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Иран обсудит с Саудовской Аравией возобновление работы посольств

Иран обсудит с Саудовской Аравией возобновление работы посольств
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Эр-Рияд прибыла иранская делегация для обсуждения возобновления деятельности дипломатических миссий в обеих странах. Работа проводится перед проведением ритуалов хаджа.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани подтвердил прибытие делегации Исламской Республики в Саудовскую Аравию для обсуждения вопросов по возобновлению работы посольств и консульств в двух странах.

Он отметил, что представители прибыли из Тегерана в Эр-Рияд, где их встретили официальные лица Саудовского Королевства, в рамках реализации двустороннего соглашения о возобновлении дипломатических отношений между государствами.

По его словам, иранская сторона примет все нужные меры в составе двух групп в столице КСА и Джидде, чтобы подготовиться к открытию зданий дипломатической миссии и деятельности постпреда ИРИ при Организации исламского сотрудничества. Канаани добавил, что Иран и Саудия приложат все усилия по открытию посольств и консульств перед хаджем.

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