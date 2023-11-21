Раиси прилетел в Москву

Иранский президент прибыл с рабочим визитом в Москву, где встретится с Владимиром Путиным. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

Самолет с иранским президентом Эбрахимом Раиси на борту прибыл в Москву, сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

В рамках визита глава ИРИ проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Раиси заявил, что руководители стран намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле сообщали, что лидеры двух государств поговорят о двусторонних отношениях, совместных проектах в торговле и экономике.