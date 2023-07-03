Опубликовано: 9:45, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Ирана

Эбрахим Раиси заявил о движении Ирана в сторону экономического роста. Он назвал производство главной силой страны и добавил, что только иранцы смогут решить все проблемы в Иране.

Иран хорошо движется в сторону экономического роста, заявил президент Исламской Республики Эбрахим Раиси.

Иранский лидер подчеркнул, что главной силой государства на сегодняшний день является производство, которое, по его словам, нельзя уменьшать.

Глава республики отметил, что силу Ирану прибавляет производство наукоемких продуктов.

В заключение Раиси добавил, что только жители Ирана могут решить все проблемы в стране, а не иностранцы.