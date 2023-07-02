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Иран и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Иран и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран спустя 40 лет восстанавливает авиасообщение с Египтом. Воздушная связь была разорвана в 1980 году после Исламской революции. Полеты возобновятся в августе.

Руководства Ирана и Египта собираются восстановить авиасообщение друг с другом спустя 40 лет, сообщает пресс-служба иранского издания Tasnim.

В иранской Ассоциации авиаперевозок и туруслуг при этом заявили, что первый за 40 лет полет из Тегерана в Каир состоится в августе, через 45 дней. Там добавили, что Ирак прекратит быть транзитной зоной для авиасообщения между странами.

Ирано-египетские отношения прекратились в 1980 году после того, как в Иране победила Исламская революция. Каир предоставил убежище иранскому шаху Пехлеви, который был свергнут и бежал из страны.

Помимо этого, на связи между Тегераном и Каиром повлиял тот факт, что Египет подписал с Израилем мирный договор. Несмотря на улучшение двусторонних отношений через 30 лет после Исламской революции, связи между Исламской и Арабской республиками так и не восстановлены.

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