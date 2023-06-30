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В Грузии выступили за открытие прямых авиарейсов с США

В Грузии выступили за открытие прямых авиарейсов с США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава правительства Грузии заявил, что открытие прямого авиасообщения с США будет способствовать привлечению американского капитала и сближению народов двух стран

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил о том, что открытие прямого авиасообщения между Грузией и США привлечет американский капитал, а также будет способствовать сближению народов двух стран.

Об этом он заявил на приеме в посольстве США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

"Мы с нетерпеньем ждем открытия новых возможностей для нашего бизнеса, поддерживаем приток американского капитала и товарооборот между нашими странами. Уверен, что прямые авиарейсы между нашими странами, безусловно, сыграют важную роль для достижения этих целей, и еще больше сблизят наши нации"

– Ираклий Гарибашвили

Отметим, что в настоящее время авиасообщение между двумя странами осуществляется транзитом через европейские страны.

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