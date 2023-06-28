Папуашвили: Грузия достойна статуса кандидата в ЕС

Опубликовано: 10:12, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Последний отчет, показывающий, что в текущем году в Индексе прозрачности правительства Грузия поднялась с 54 на 17 место, красноречиво свидетельствует о том, что страна достойна статуса кандидата в ЕС, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Продвижение Грузии в международном рейтинге прозрачности правительства говорит о том, что страна заслужила статус кандидата в ЕС, - написал в своем аккаунте в соцсетях спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Грузия с 54 места в Индексе прозрачности правительства поднялась в 2023 году на 17 место, говорится в отчете, основанном на исследованиях ООН, Всемирного банка и других глобальных организаций.

"Отчет основан на фактических данных, измеряющих прозрачность и подотчетность с использованием международных критериев. Эти и другие рейтинги, основанные на доказательствах и фактах, ясно говорят о том, что отказ Грузии в статусе кандидата в члены ЕС не был решением, основанным на заслугах", – написал Папуашвили, передает Sputnik Грузия.

"Впечатляющий скачок для Грузии в международном рейтинге прозрачности. Грузия опережает членов ЕС и страны-кандидаты и находится рядом с такими ведущими странами, как Финляндия, Швеция и Великобритания"

– Папуашвили

Напомним, Индекс оценивает уровень контроля коррупции, практику добросовестного правления, независимости суда, свободу СМИ, уровень административных ресурсов, отчетность и прозрачность государства.