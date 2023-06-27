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Раиси и Пашинян обсудили ситуацию в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси
© Фото: пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Ирана пообщался по телефону с премьером Армении. В ходе разговора стороны поговорили о ситуации в регионе, а также о вопросах взаимодействия двух стран.

В понедельник, 26 июня, состоялся телефонный разговор президента Ирана и премьер-министра Армении. Главными темами беседы Эбрахима Раиси и Никола Пашиняна стали ситуация в регионе и вопросы сотрудничества.

Иранский президент отметил, что ИРИ выступает против любых геополитических изменений или присутствия на Кавказе вооруженных сил западных стран. Он пояснил, что их присутствие лишь усугубляет проблему.

Помимо этого, Раиси акцентировал внимание на том, что взаимное признание Азербайджаном и Арменией территориальной целостности – это важный шаг на пути к миру.

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