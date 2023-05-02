Путин заговорил о самосохранении России

Опубликовано: 17:22, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суверенитет России – это гарантия самосохранения страны. В свою очередь, в основе суверенитета России лежит самодостаточность во всех сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ключевым фактором самосохранения России является суверенитет страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, запрос на эту самодостаточность и на суверенитет формируется, в первую очередь, в сфере образования и культуры, так как они неразрывно связаны с традициями народов России и их историей.

Путин подчеркнул, что в основе суверенитета России лежит самодостаточность во всех ключевых областях - в экономике, в сфере обороноспособности