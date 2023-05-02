Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю проведения в Узбекистане конституционного референдума. Текст опубликован на сайте Кремля.
"Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны"
- Владимир Путин
Российский лидер выразил уверенность, что результаты референдума в республике положительно скажутся на партнерстве и союзничестве между Москвой и Ташкентом. В заключение Путин пожелал Мирзиееву новых успехов на государственной должности, а также крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, в воскресенье в Узбекистане прошел конституционный референдум, который предусматривал увеличение президентского поста с пяти до семи лет и другие изменения в политической жизни страны. Обновление конституции поддержали свыше 15 млн граждан из свыше 16,6 человек, явившихся на избирательные участки.