Опубликовано: 11:45, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с успешным проведением конституционного референдума в Узбекистане. Он отметил, что итоги голосования положительно скажутся на отношениях Москвы и Ташкента.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву по случаю проведения в Узбекистане конституционного референдума. Текст опубликован на сайте Кремля.

"Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов, защиту прав граждан и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны"

- Владимир Путин

Российский лидер выразил уверенность, что результаты референдума в республике положительно скажутся на партнерстве и союзничестве между Москвой и Ташкентом. В заключение Путин пожелал Мирзиееву новых успехов на государственной должности, а также крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, в воскресенье в Узбекистане прошел конституционный референдум, который предусматривал увеличение президентского поста с пяти до семи лет и другие изменения в политической жизни страны. Обновление конституции поддержали свыше 15 млн граждан из свыше 16,6 человек, явившихся на избирательные участки.