ЦИК Узбекистана: за обновление Конституции отдано 90% голосов

Опубликовано: 10:15, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Референдум в Узбекистане признан состоявшимся, по предварительным данным, за обновленную Конституцию проголосовали свыше 90% избирателей. По данным ЦИК республики, обновление поддержали 15 млн граждан.

Центризбирком Узбекистана подводит предварительные итоги состоявшегося в республике 30 апреля референдума - за обновленную Конституцию проголосовало свыше 90% граждан.

Узбекистанский ЦИК информирует: референдум признан состоявшимся, явка составила 84,54% избирателей, то есть участие в голосовании приняли 16, 673 млн человек.

Напомним, в рамках референдума гражданам Узбекистана нужно было ответить «да» или «нет» на вопрос по обновлению основного закона республики.

Из предварительных данных следует, что свыше 15 млн человек поддержали обновление Конституции, уточнил сегодня глава ЦИК республики.

"За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум проголосовали 15 040 056 человек, что составило 90,21% от принявших участие в голосовании ",

– говорится в сообщении.

Против перемен высказались 9,35% избирателей.