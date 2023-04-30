Народ Узбекистана голосует за обновленную Конституцию

Опубликовано: 11:25, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане и за пределами страны сегодня проходит референдум по обновленной Конституции, в его повестке – один вопрос: готовы ли узбекские граждане принять новый конституционный закон, вносящий в документ еще 27 статей.

На избирательных участках в Узбекистане сегодня проходит голосование на референдуме по проекту закона о Конституции в новой редакции. Участникам референдума предстоит ответить на один вопрос:

"Принимаете ли вы конституционный закон Республики Узбекистан "О конституции Республики Узбекистан"?".

Участки для голосования открылись в 8:00 (6:00 мск) по местному времени и закроются в 20:00 (18:00). Голосование проходит в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, - заявил на брифинге председатель комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Голосуют граждане Узбекистана активно: уже на 11:00 (9:00 мск) явка составила 38,13% или 6 820 838 млн избирателей. Новые конституционные статьи предусматривают продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.

Всего в Узбекистане зарегистрированы 19,7 млн избирателей, организовано 10 758 избирательных участков, рассказали в ЦИК.

Что нового?

После внесения новых статей в Основной закон страны их общее число увеличится со 128 до 155, вместе с поправками Конституция обновится на 65%. В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.

Действующую Конституцию приняли в 1992 году, за прошедшее время в Основной закон страны вносили поправки 15 раз. В частности, жителям республики предлагают принять пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему главе государства Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Также изменения предполагают сокращение численности сенаторов со 100 до 65, запрет смертной казни и выдачи гражданина страны иностранному государству. В Конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты.

В проект закона также ввели норму об исключительном полномочии суда принимать решение об ограничении права собственности, а также ограничивать право на тайну переписки и любых иных сообщений. В новой Конституции предусмотрено, что государство возьмет на себя несколько новых обязательств по сокращению бедности, обеспечению занятости и защите от безработицы.

Где можно проголосовать

Власти создали 14 окружных избирательных комиссий и организовали 10 758 участков. Более 611 тысяч граждан, не имеющие возможности в день голосования находиться по месту жительства, смогли поучаствовать в плебисците досрочно с 19 по 26 апреля.

За рубежом граждане Узбекистана могут проголосовать за новую конституцию в 39 странах, где организованы 55 стационарных участков при посольствах и дипмиссиях.

В России участки открылись в семи городах: в посольстве республики в Москве, а также при генеральных консульствах Узбекистана в Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке.

В соответствии с законом "О референдуме", обновленная Конституция будет принята, если изменения поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Порог явки на референдум составляет более половины проголосовавших, внесенных в списки.

Предварительные итоги референдума ЦИК Узбекистана обещает обнародовать уже завтра, 1 мая.