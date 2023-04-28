Делегация ЦИК Азербайджана отправилась в Узбекистан для наблюдения за ходом конституционного референдума. Голосование пройдет в воскресенье, 30 апреля.
В Узбекистан отправилась азербайджанская делегация во главе с руководителем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым.
Делегация из Азербайджана получила приглашение с визитом от главы узбекистанского ЦИК Зайниддина Низамходжаева.
Отмечается, что азербайджанские представители будут наблюдать за проведением конституционного референдума в Узбекистане, который состоится 30 апреля текущего года.