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ЦИК Азербайджана проследит за референдумом в Узбекистане

ЦИК Азербайджана проследит за референдумом в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Делегация ЦИК Азербайджана отправилась в Узбекистан для наблюдения за ходом конституционного референдума. Голосование пройдет в воскресенье, 30 апреля.

В Узбекистан отправилась азербайджанская делегация во главе с руководителем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Делегация из Азербайджана получила приглашение с визитом от главы узбекистанского ЦИК Зайниддина Низамходжаева.

Отмечается, что азербайджанские представители будут наблюдать за проведением конституционного референдума в Узбекистане, который состоится 30 апреля текущего года.

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