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Российский ЦИК будет наблюдать за выборами в Турции и референдумом в Узбекистане

Российский ЦИК будет наблюдать за выборами в Турции и референдумом в Узбекистане
Представители ЦИК РФ выступят наблюдателями на выборах в Турции 14 мая. Также российский ЦИК будет наблюдать за референдумом в Узбекистане 30 апреля.

Российский Центризбирком отправит в Турцию наблюдателей на выборы, скорее всего, они войдут в состав делегатов одной из международных организаций. Также ЦИК будет наблюдать за референдумом по конституции Узбекистана.

Выборы в Турции

В Турции 14 мая состоятся всеобщие выборы, страна будет голосовать за президента и парламент. Из-за февральских землетрясений у Турции ограничены возможности по приему наблюдателей из других стран, однако наблюдатели из России на выборах будут представлены, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У них будет наблюдателей ограниченное количество из международных организаций... Мы в составе какой-то миссии будем, потому что входим в ряд международных организаций",

– объяснила она.

Памфилова отметила, что у ЦИК России и Турции очень хорошие отношения, глава турецкого ЦИК не раз приезжал на российские выборы, Москва также всегда откликается на приглашения.

Отметим, что из данных соцопросов следует, что выбирать президента граждане Турции будут в два тура - ни один из кандидатов, скорее всего, не наберет 14 мая 50% голосов. Второй раунд, в таком случае, состоится 28 мая.

Референдум в Узбекистане

Глава российского ЦИК также сообщила, что вскоре отправится в Узбекистан, где 30 апреля состоится референдум.

"Я там наблюдатель, поеду обязательно, обещала своим коллегам из Узбекистана",

– заявила она.

Референдум в Узбекистане будет проводиться по вопросу обновления конституции республики. В бюллетене будет только один вопрос: принимает ли гражданин закон "О конституции Республики Узбекистан"?

Конституцию Узбекистана планируется изменить на 65%, она станет объемнее. В основном законе будет зафиксировано то, что Узбекистан - социальное государство. Также обновление конституции позволит переизбираться на третий срок действующему президенту Шавкату Мирзиееву.

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