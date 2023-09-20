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Путин согласился приехать в Китай в октябре

Путин согласился приехать в Китай в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин принял предложение китайского лидера о визите в КНР. Точная дата поездки будет объявлена позже.

Президент России в следующем месяце приедет в Китай. Об этом сам Владимир Путин сообщил в среду на встрече с главой китайского МИД.

"Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд "Один пояс, один путь"

– глава государства

Он акцентировал внимание на том, что это полностью соответствует интересам двух стран.

"Интегрирует, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства, и интересам Китая"

– президент РФ

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