Путин согласился на Договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Российский лидер Владимир Путин дал согласие на предложение МИД, которое министерство согласовало с иными профильным ведомствами, о заключении Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Соответствующее распоряжение президент подписал сегодня.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем также дается разрешение МИД во время переговоров включать в проект Договора поправки, которые не носили бы принципиального хаарктера.
"Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне"
– распоряжение
Текст Договора не опубликован.
Напомним, проект Договора был окончательно согласован с Тегераном во время консультаций с иранской стороной, которые состоялись в российской столице 21 июня.