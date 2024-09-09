Президент России ответил согласием на предложение МИД о заключении Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Документ за подписью главы государства был опубликован сегодня.

Российский лидер Владимир Путин дал согласие на предложение МИД, которое министерство согласовало с иными профильным ведомствами, о заключении Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Исламской Республикой Иран. Соответствующее распоряжение президент подписал сегодня.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем также дается разрешение МИД во время переговоров включать в проект Договора поправки, которые не носили бы принципиального хаарктера.

"Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне"

– распоряжение

Текст Договора не опубликован.

Напомним, проект Договора был окончательно согласован с Тегераном во время консультаций с иранской стороной, которые состоялись в российской столице 21 июня.