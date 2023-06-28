Путин: Россия наращивает иммунитет к санкциям

Россия и Беларусь работают над наращиванием иммунитета к санкциям. В частности, развивают встречную торговлю.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ и Беларусь работают над ростом сопротивляемости к санкционному давлению.
"Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций, и естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально"
– Владимир Путин
Далее глава российского государства отметил, что в контексте наложенных на РФ санкций регионы развивают встречную торговлю. По словам Путина это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран.