Путин: Россия наращивает иммунитет к санкциям

Опубликовано: 11:52, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Беларусь работают над наращиванием иммунитета к санкциям. В частности, развивают встречную торговлю.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ и Беларусь работают над ростом сопротивляемости к санкционному давлению.

"Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций, и естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально"

– Владимир Путин

Далее глава российского государства отметил, что в контексте наложенных на РФ санкций регионы развивают встречную торговлю. По словам Путина это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран.