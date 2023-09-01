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Путин раскрыл секрет счастья

Путин раскрыл секрет счастья
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин на "Разговоре о важном" рассказал, как построить счастье. Он добавил, что благодаря самореализации можно получить признание, что очень важно.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на "Разговоре о важном", поделился секретом построения счастья.

По словам главы государства, секрет счастья кроется в самореализации и посвящении своей жизни семье и родине. Он добавил, что именно эти действия делают человека счастливым.

Путин считает, что благодаря самореализации и нахождении самого себя можно добиться признания, что очень важно. Президент подчеркнул, что максимума можно достичь посвящению своей жизни семье и родине. Это сочетание, отметил он, делает человека счастливым.

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