Путин раскрыл секрет счастья

Опубликовано: 20:50, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин на "Разговоре о важном" рассказал, как построить счастье. Он добавил, что благодаря самореализации можно получить признание, что очень важно.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на "Разговоре о важном", поделился секретом построения счастья.

По словам главы государства, секрет счастья кроется в самореализации и посвящении своей жизни семье и родине. Он добавил, что именно эти действия делают человека счастливым.

Путин считает, что благодаря самореализации и нахождении самого себя можно добиться признания, что очень важно. Президент подчеркнул, что максимума можно достичь посвящению своей жизни семье и родине. Это сочетание, отметил он, делает человека счастливым.