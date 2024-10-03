Путин принял Пашиняна в Кремле

Владимир Путин встретился с премьером Армении на полях саммита СНГ. Стороны обсудили экономическое сотрудничество.

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле армянского премьера Никола Пашиняна, встреча проходит на полях саммита СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров президент отметил динамичное развитие торгово-экономических связей между странами. Он заявил о росте товарооборота в 2024 году

"Товарооборот достиг в прошлом году $7,4 млрд, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив $8,3 млрд"

- Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что в случае сохранения темпов объем внешней торговли по итогам текущего года может составить рекордные $14-16 млрд. Он напомнил, что Россия — ведущий иностранный инвестор в армянскую экономику.

Помимо этого, Путин рассказал о важности гуманитарного сотрудничества и необходимости Москвы и Еревана наращивать упущенные моменты, связанные с сотрудничеством в образовательной сфере.

Президент также пригласил премьера Армении на саммит БРИКС в Казани. Он добавил, что на полях состоится двусторонняя встреча и разговоры с коллегами из стран, которые будут участвовать в мероприятии.

В свою очередь, Никол Пашинян заявил об активном политическом диалоге в течение последних месяцев. Он напомнил о визите вице-премьер Алексея Оверчука в Ереван и заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, глава армянского кабмина рассказал о заседании межправительственного совета ЕАЭС, в котором участвовал премьер России Михаил Мишустин.

Пашинян добавил, что тогда состоялись обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, а сегодня есть очень хорошая возможность обобщить это.