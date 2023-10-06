Путин принял Мирзиеева в Кремле

Опубликовано: 16:00, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин встретился с Шавкатом Мирзиеевым в Москве. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в рамках союзничества и торгово-экономические отношения.

Президент России Владимир Путин встретился в Москве со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в начале встречи отметил успешное развитие отношений между Москвой и Ташкентом, подтвердив высокий уровень и характер союзничества двух государств. Он поблагодарил Мирзиеева за участие в развитии двусторонних связей.

Далее Путин рассказал, что уровень взаимной торговли вырос на 26%, а за первые 7 месяцев 2023 года – на 14,4%. Президент напомнил, что сегодня Россия является лидером по торговому обороту с Узбекистаном среди всех иностранных государств. Он добавил, что в настоящее время в Узбекистане функционируют три тыс российских компаний, в России – 700 узбекистанских.

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Ташкент приняли серьезные решения, которые положительно повлияют на развитие двусторонних торгово-экономических связей. Глава государства заявил об активной и результативной деятельности межправкомиссии.

«Я знаю, что Вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, Вы поделитесь тоже своими впечатлениями. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть Вашего визита. Татарстан может многое предложить»

- Владимир Путин

Путин затронул и межрегиональные отношения, сказав, что они развиваются хорошими темпами. Он напомнил, что российские и узбекистанские регионы имеют прямые контакты, что существенно сказывается на развитии межгосударственных отношений.

«Немаловажное значение имеют и гуманитарные связи. Не так давно в Большом театре было представление вашего национального балета, прошло это мероприятие с большим успехом. Валентина Ивановна Матвиенко присутствовала, рассказывала мне об этом»

- Владимир Путин

Кроме того, президент отметил взаимодействие России и Узбекистана на международной арене, добавив, что у стран есть взаимодействие и по другим направлениям.

В свою очередь, Мирзиеев выразил благодарность Путин за приглашение. Он отметил, что Москва и Ташкент заложили очень серьезную базу с подготовки переговоров.

Президент Узбекистана согласился с российским коллегой, что отношения России и Узбекистана вышли на совершенно новый уровень, напомнив о подписании Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве. Он добавил, что партнерство и союзничество Москвы и Ташкента продолжается во всех сферах и отношениях.

«Я считаю, что мы на хорошем уровне взаимоотношений – наши коллеги, наши партнеры. Во всех отношениях всё, о чем мы с вами договариваемся, исполняется. Как вы сказали про товарооборот, на самом деле, такого роста у нас не было: мы думаем, что по итогам года будет $12 млрд. Мы каждый год в среднем на 20% растем. Если мы таким темпами будем расти два-три года, мы дойдём до 20 млрд, о которых мы договаривались»

- Шавкат Мирзиеев

Мирзиеев назвал этот результат реальным, поскольку существует серьезная подготовительная база. Он напомнил о недавней встрече премьеров двух государств, которые в рамках межправкомиссии результативно поработали.

Глава республики также остался довольным серьезным сотрудничеством регионов, которое имеет серьезную перспективу. Президент призвал не мешать им, а помогать, тогда и результаты будут положительными.

«Пользуясь случаем, я хочу тоже про гуманитарную сферу сказать: впервые наш Национальный балет на сцене Большого театра. Я Вам выражаю свою благодарность за организацию и участие такого представительного руководства России. Знаете, у нас, наверное, целую неделю был фурор: люди радовались, смотрели на это, потому что «Лазги» на этой сцене в первый раз, и это наша национальная гордость. И эта гордость воплощается в том, что зрители из России восприняли это очень серьёзно. Я очень за это благодарен»

- Шавкат Мирзиеев

Помимо этого, он рассказал о сегодняшней встрече с Михаилом Мишустиным, на которой они досконально прошлись по всем вопросам. Узбекистанский лидер подчеркнул, что министры и члены комиссии обеих стран очень ответственно относятся к отношениям России и Узбекистана.