Шавкат Мирзиеев начал визит в Россию с Казани

Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина в Россию с официальным визитом прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Свой визит узбекский лидер начал со столицы Татарстана Казани, где его в Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая встретили глава республики Рустам Минниханов, вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.
Ожидается, что в ходе пребывания в Татарстане Мирзиеев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б.Рамеева в Казани и ряде других объектов. Также запланирована его встреча с главой Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.
В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.
Как рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, главы двух стран обсудят важные совместные проекты, которые обсуждались на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани.
"Визит президента Шавката Мирзиёева в РФ начнется именно с посещения Казани, далее состоится встреча с Владимиром Путиным в Москве, на которой подведут итоги сотрудничества двух стран и обозначат новые задачи для дальнейшего развития"
- Дмитрий Вольвач
Подписанные в рамках прошедшего форума контракты обогатили портфель совместных проектов, как крупных, так и межрегиональных. Его результаты позитивно повлияют на отношения обеих стран, убежден замминистра.
На днях в Джизакской области Узбекистана завершилось строительство и скоро там заработает современный торгово-логистический центр, где будут хранить, перерабатывать и упаковывать скоропортящиеся сельхозпродукты. Это еще одно важное предприятие с участием российского капитала, - отметил Вольвач.