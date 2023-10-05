Шавкат Мирзиеев начал визит в Россию с Казани

Опубликовано: 12:30, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению российского коллеги Владимира Путина сегодня прилетел в Россию с трехдневным официальным визитом, и начал свой визит он с Татарстана.

Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина в Россию с официальным визитом прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Свой визит узбекский лидер начал со столицы Татарстана Казани, где его в Международном аэропорту "Казань" им. Г. Тукая встретили глава республики Рустам Минниханов, вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе пребывания в Татарстане Мирзиеев посетит выставку промышленного потенциала республики в МВЦ "Казань-Экспо", ознакомится с итогами форума регионов "Россия – Узбекистан", побывает в технопарке высоких технологий им. Б.Рамеева в Казани и ряде других объектов. Также запланирована его встреча с главой Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.

В Москве президент Узбекистана проведет переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.

Как рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, главы двух стран обсудят важные совместные проекты, которые обсуждались на Форуме межрегионального сотрудничества в Казани.

"Визит президента Шавката Мирзиёева в РФ начнется именно с посещения Казани, далее состоится встреча с Владимиром Путиным в Москве, на которой подведут итоги сотрудничества двух стран и обозначат новые задачи для дальнейшего развития"

- Дмитрий Вольвач

Подписанные в рамках прошедшего форума контракты обогатили портфель совместных проектов, как крупных, так и межрегиональных. Его результаты позитивно повлияют на отношения обеих стран, убежден замминистра.

На днях в Джизакской области Узбекистана завершилось строительство и скоро там заработает современный торгово-логистический центр, где будут хранить, перерабатывать и упаковывать скоропортящиеся сельхозпродукты. Это еще одно важное предприятие с участием российского капитала, - отметил Вольвач.