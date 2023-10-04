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В Узбекистане растет число компаний с российским капиталом

Узбекская одежда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Узбекистане стремительно растет число компаний с российским капиталом – в стране работает уже почти три тысячи таких предприятий.

Россия поддерживает бизнес Узбекистана, и в стране растет количество компаний с участием российского капитала, только за последние три года этот показатель удвоился, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов.

"За последние три года в Узбекистане удвоилось число предприятий с участием российского капитала. Сегодня их количество приблизилось к трем тысячам"

- Ботиржон Асадов

Также дипломат отметил, что Россия - один из ведущих инвесторов экономики страны.

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