В Узбекистане растет число компаний с российским капиталом

Опубликовано: 9:25, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане стремительно растет число компаний с российским капиталом – в стране работает уже почти три тысячи таких предприятий.

Россия поддерживает бизнес Узбекистана, и в стране растет количество компаний с участием российского капитала, только за последние три года этот показатель удвоился, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов.

"За последние три года в Узбекистане удвоилось число предприятий с участием российского капитала. Сегодня их количество приблизилось к трем тысячам"

- Ботиржон Асадов

Также дипломат отметил, что Россия - один из ведущих инвесторов экономики страны.