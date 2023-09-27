Узбекистан будет выпускать китайские электромобили

Опубликовано: 11:17, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Узбекистана

Узбекистан наладит выпуск китайских гибридных и электромобилей BYD - они будут производиться на предприятии в Джизакской области.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегацией ведущей китайской автомобильной компании BYD во главе с ее основателем и президентом Ван Чуанфу, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны обсуждали конкретные шаги по расширению деятельности BYD в Узбекистане, а также вопрос старта производства гибридных и электромобилей BYD в Джизакской области, сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

Ожидается, что в перспективе в Узбекистане смогут собирать до 300 тыс автомобилей в год.

Также участники встречи обсудили локализацию производства комплектующих и запасных частей, которая необходима для снижения себестоимости автомобилей, а также организацию их экспорта на рынки других стран.

Напомним, компания BYD - глобальный лидер в сфере производства современных электромобилей и нового поколения аккумуляторных батарей, который генерирует основные тенденции развития мирового автопрома. Число производимых концерном автомобилей достигает до 2 млн машин в год.