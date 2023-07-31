Ингушетия станет дилером китайского автопрома

Ингушетия намерена наладить поставки в республику китайских автомобилей, а также запчастей и комплектующих к ним, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Поставлять китайские автомобили, запчасти и комплектующие местный дилерский центр "Лада" будет напрямую из Китая, он уже проводит анализ рынка и договаривается с поставщиками, сообщил главе Ингушетии на встрече его директор Ахмед Измайлов, передает "АиФ-Ставрополье".
"С каждым инвестором мы готовы работать адресно, оперативно решать вопросы, устранять бюрократические препятствия. Так и с Ахмедом Измайловым мы готовы по всем направлениям детально работать, чтобы успешно реализовать задуманное"
- Махмуд-Али Калиматов
Такие поставки станут оптимальными для жителей республики и других регионов округа, добавил Калиматов.