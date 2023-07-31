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Ингушетия станет дилером китайского автопрома

Ингушетия станет дилером китайского автопрома
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Ингушетии планируют в скором времени наладить продажи китайских автомобилей и запчастей к ним, вопрос об этом был решен на встрече главы региона Махмуда-Али Калиматова с главой ингушского центра "Лада" Ахмедом Измайловым.

Ингушетия намерена наладить поставки в республику китайских автомобилей, а также запчастей и комплектующих к ним, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Поставлять китайские автомобили, запчасти и комплектующие местный дилерский центр "Лада" будет напрямую из Китая, он уже проводит анализ рынка и договаривается с поставщиками, сообщил главе Ингушетии на встрече его директор Ахмед Измайлов, передает "АиФ-Ставрополье".

"С каждым инвестором мы готовы работать адресно, оперативно решать вопросы, устранять бюрократические препятствия. Так и с Ахмедом Измайловым мы готовы по всем направлениям детально работать, чтобы успешно реализовать задуманное"

- Махмуд-Али Калиматов

Такие поставки станут оптимальными для жителей республики и других регионов округа, добавил Калиматов. 

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