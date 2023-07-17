Китай готов построить в Ростове завод внедорожников

Опубликовано: 23:56, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сегодня встретился с представителями Культурной инвестиционной группы компаний из Китая "Феникс", которые планируют вложить средства в строительство завода по производству автомобилей.

Группа китайских компаний "Феникс", с представителями которой сегодня провел встречу губернатор Дона Алексей Логвиненко, специализируется на инвестициях в туризм, культуру и производство, и сегодня речь зашла о сотрудничестве Ростова и китайского Яньтая.

"Китай проявляет интерес к дальнейшему развитию сотрудничества с российскими городами. У Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов, среди которых и город Яньтай в провинции Шаньдун. Мы будем рады установить партнерские отношения также со столицей провинции – городом Цзинань, посетить который планируем уже в сентябре этого года"

- глава администрации Яньтая

Гендиректор ГК "Феникс" Чэнь Чанъин, возглавлявший делегацию в Ростове, отметил, что компания готова развернуть в Ростове производство крупноузловой сборки китайских внедорожников.

Как отметил Алексей Логвиненко, международные межмуниципальные контакты – один из эффективных каналов общения, который позволяет поддерживать диалог на международном уровне и развивать устойчивые деловые отношения.