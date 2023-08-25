Путин поручил создать общероссийскую систему туристических троп

Опубликовано: 20:47, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский лидер дал правительству и Госдуме поручения по созданию национальной системы туристических троп. Они должны быть выполнены к 31 декабря.

Система туристических троп скоро появится в России, соответствующие поручения от президента получили Госдума и Кабмин.

Необходимые изменения в законодательство должны быть внесены до нового года. Они должны дать возможность не только создать такие тропы, но и обеспечить их необходимой инфраструктурой.

К процессу будет подключена и программа, в рамках которой выдаются гранты на модульные гостиницы.

Владимир Путин ожидает доклада по итогам поручений до 1 февраля будущего года.