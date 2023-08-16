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Кабардино-Балкарию украсят экотропы

Кабардино-Балкарию украсят экотропы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курортную зону КБР разнообразят новые экологические тропы. Их строительство анонсировал глава республики.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о том, что в республике оборудуют три новые экотропы. Об этом он заявил в ходе встречи с замглавы Минэкономразвития РФ Сергеем Назаровым и гендиректором "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым.

"Большую популярность набирает пеший туризм, у нас для этого есть все условия. Осенью будут готовы для тестирования три новые экотропы"

– Казбек Коков

Также, по его словам, на территории курорта "Эльбрус" на высоте 3500 м над уровнем моря будет создана новая зона катания.

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