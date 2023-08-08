Закрытые красоты Сочинского нацпарка оказались закрытыми не для всех

Опубликовано: 14:16, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сочинский национальный парк

Предприимчивые гиды Сочинского нацпарка нелегально водили на закрытые для экскурсий объекты туристов, показала проведенная в выходные проверка.

Если вы думаете, что табличка "Закрыто для экскурсий" на популярных туристических объектах – это закон, то вы глубоко ошибаетесь, доказала проверка закрытых объектов в Сочинском нацпарке, сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский нацпарк".

Предприимчивые туристические гиды, прекрасно знающие все входы и выходы на якобы закрытых для туристов достопримечательностях, да и дельцы, зарабатывающие на доверчивых туристах, находят массу способов проникнуть на вроде бы закрытую территорию, да еще и приводить с собой на такие турмаршруты посетителей, что является серьезным нарушением и иногда сопряжено с риском для жизни, передает "АиФ-Юг".

На закрытом еще год назад из-за его безопасности объекте "Пасть дракона"во время проверки гуляли туристы, вполне законно оплатившие вход на него, а развлекал их фотограф с хищной птицей. Там же бизнесмену никто не помешал вырубить 12 деревьев, мешавших обустроить часть тропы.

Та же картина наблюдалась на рекреационном объекте "Ущелье Ах-Цу", по документам закрытом для посещения: здесь вовсю работали беседки и мангалы для отдыхающих, которые запросто можно было арендовать, лишь заплатив по прейскуранту.

Проверяющие пообещали примерно наказать нарушителей и ответственных за несоблюдение предписаний инспекторов и привлечь к ответственности организаторов незаконной деятельности, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Вот только жажда наживы скорее всего как всегда окажется сильнее страха перед законом, а незаконные "экскурсии" после того, как все успокоится, расцветут с еще большим размахом.