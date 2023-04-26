РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин поговорил с лидером Узбекистана

Путин поговорил с лидером Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы сотрудничества, в частности, торгово-экономического.

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества двух стран.

"Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор"

– сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Позднее в пресс-службе российского лидера уточнили, что в центре внимания собеседников стало расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Эрдоган и Путин обсудят энергетическое сотрудничество

Эрдоган и Путин обсудят энергетическое сотрудничество

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
465 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version