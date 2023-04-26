Путин поговорил с лидером Узбекистана

Опубликовано: 14:08, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы сотрудничества, в частности, торгово-экономического.

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества двух стран.

"Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор"

– сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Позднее в пресс-службе российского лидера уточнили, что в центре внимания собеседников стало расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.