Путин поговорил с лидером Узбекистана

Лидеры России и Узбекистана провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы сотрудничества, в частности, торгово-экономического.
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества двух стран.
"Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор"
– сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Позднее в пресс-службе российского лидера уточнили, что в центре внимания собеседников стало расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.