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Путин подписал указ об ответных мерах на случай конфискации зарубежных активов России

Путин подписал указ об ответных мерах на случай конфискации зарубежных активов России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российское руководство получит во временное управление активы США и других стран, если те решат конфисковать зарубежные активы страны. Об этом гласит подписанный сегодня президентом РФ указ

Президент России сегодня подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран, если они примут решение конфисковать зарубежные российские активы.

Согласно документу, руководство страны сможет получить временное управление над имуществом и активами лиц из США и других государств. Там уточняется, что речь идет о ценных бумагах и долей в уставных капиталах компаний из РФ.

Указ вступает в силу с момента подписания. В перечне активов, перешедших под управление властей РФ, уже числятся акции компаний "Юнипро" и "Фортум".

Временным управляющим иностранными активами Владимир Путин назначил Росимущество.

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