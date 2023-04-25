Путин подписал указ об ответных мерах на случай конфискации зарубежных активов России

Российское руководство получит во временное управление активы США и других стран, если те решат конфисковать зарубежные активы страны. Об этом гласит подписанный сегодня президентом РФ указ
Президент России сегодня подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран, если они примут решение конфисковать зарубежные российские активы.
Согласно документу, руководство страны сможет получить временное управление над имуществом и активами лиц из США и других государств. Там уточняется, что речь идет о ценных бумагах и долей в уставных капиталах компаний из РФ.
Указ вступает в силу с момента подписания. В перечне активов, перешедших под управление властей РФ, уже числятся акции компаний "Юнипро" и "Фортум".
Временным управляющим иностранными активами Владимир Путин назначил Росимущество.