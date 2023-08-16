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Путин отметил работу всех служб при трагедии в Дагестане

Путин отметил работу всех служб при трагедии в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин сообщил, что осведомлен о трагических событиях в Дагестане, которые произошли 14 августа. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим выздоровления.

Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами кабмина РФ заявил, что власти Дагестана рассказали ему о событиях в Махачкале.

Он поблагодарил службы и их оперативную работу в момент трагедии в столице региона. Президент подчеркнул, что страна переживает в связи со взрывом в Махачкале.

В заключение Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв в Махачкале

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы прогремел взрыв, жертвами которого стали 35 человек. Еще свыше 100 человек получили ранения. В республике 15 августа был объявлен траур.

В настоящее время пострадавших на самолетах перевозят из Махачкалы в Москву. Следком уже возбудил уголовное дело в связи с трагедией.

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