Путин отметил работу всех служб при трагедии в Дагестане

Опубликовано: 17:22, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин сообщил, что осведомлен о трагических событиях в Дагестане, которые произошли 14 августа. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим выздоровления.

Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами кабмина РФ заявил, что власти Дагестана рассказали ему о событиях в Махачкале.

Он поблагодарил службы и их оперативную работу в момент трагедии в столице региона. Президент подчеркнул, что страна переживает в связи со взрывом в Махачкале.

В заключение Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв в Махачкале

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы прогремел взрыв, жертвами которого стали 35 человек. Еще свыше 100 человек получили ранения. В республике 15 августа был объявлен траур.

В настоящее время пострадавших на самолетах перевозят из Махачкалы в Москву. Следком уже возбудил уголовное дело в связи с трагедией.